ARD-Fernsehen

Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich in der ARD selbstkritisch in der "Stadtbild"-Debatte gezeigt. (Rolf Vennenbernd / dpa / Rolf Vennenbernd)

Der CDU-Politiker bekräftigte, er sehe weiter Probleme mit Migranten, die sich etwa in Schwimmbädern oder Bahnhöfen nicht an die Regeln hielten. Solche Dinge müssten aufhören, so Merz.

Andererseits brauche und wolle Deutschland Migration - auch um den Fachkräftemangel etwa in der Pflege zu bewältigen. Er sehe, was die Menschen dort leisteten.

Merz hatte im Oktober mit Äußerungen zu einer nach seiner Auffassung problematischen Auswirkung von Migration auf das Stadtbild eine kontroverse Debatte ausgelöst. Ihm wurden daraufhin unter anderem Diskriminierung und Rassismus vorgeworfen.

