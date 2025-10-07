Nordrhein-Westfalen

Eine Ringfahndung wurde eingeleitet. Nach Informationen des WDR geschah die Attacke in der Nähe des Hauses der 57-Jährigen. Sie soll sich anschließend noch in ihre Wohnung geschleppt haben. Stalzer war vor knapp eineinhalb Wochen bei einer Stichwahl zur Bürgermeisterin gewählt worden.
Bundeskanzler Merz sprach von einer "abscheulichen Tat". Man hoffe auf die vollständige Genesung Stalzers, schrieb er auf X. Der Generalsekretär der Landes-SPD, Cordes, äußerte sich ebenfalls erschüttert.
