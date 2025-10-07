Nordrhein-Westfalen
Messerattacke auf designierte Bürgermeisterin in Herdecke

Im nordrhein-westfälischen Herdecke hat es einen Messerangriff auf die neu gewählte Bürgermeisterin Stalzer gegeben. Die SPD-Politikerin wurde nach Angaben aus Sicherheitskreisen mit lebensgefährlichen Stichverletzungen in ihrer Wohnung gefunden. Über die Hintergründe der Tat ist noch nichts bekannt.

    Nach dem Angriff auf die Bürgermeisterin von Herdecke: Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst stehen auf einer Straße.
    Die Bürgermeisterin von Herdecke, Stalzer, wurde durch Messerstiche verletzt. (Bernd Thissen / dpa / Bernd Thissen)
    Eine Ringfahndung wurde eingeleitet. Nach Informationen des WDR geschah die Attacke in der Nähe des Hauses der 57-Jährigen. Sie soll sich anschließend noch in ihre Wohnung geschleppt haben. Stalzer war vor knapp eineinhalb Wochen bei einer Stichwahl zur Bürgermeisterin gewählt worden.
    Bundeskanzler Merz sprach von einer "abscheulichen Tat". Man hoffe auf die vollständige Genesung Stalzers, schrieb er auf X. Der Generalsekretär der Landes-SPD, Cordes, äußerte sich ebenfalls erschüttert.
