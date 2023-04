Russlands Opposition

Michail Chodorkowski: "Ein friedlicher Protest ist nutzlos"

Zehn Jahre saß der frühere Oligarch Michail Chodorkowski in russischer Haft. Mit Sorge betrachtet er nun die Inhaftierungen von Kara-Mursa und Nawalny. Was oppositionelle Kräfte in Russland eint, ist ihr Ziel, die Putin-Regierung zu stürzen.

Adler, Sabine | 26. April 2023, 07:48 Uhr