Michelle David wuchs im New York der späten 60er- und frühen 70er-Jahre auf, im Ballettunterricht lernte sie klassische Musik kennen, zu Hause war sie von Gospelmusik, Blues und Pop umgeben. Sie tourte mit Gospelshows und Musicals, lebt inzwischen in der Nähe von Amsterdam in den Niederlanden. Dort wurde sie 2015 zu einem minimalistischen Gospelprojekt eingeladen: zwei Gitarren, ein Schlagzeug und die mitreißende Stimme von Michelle David & The Gospel Sessions, so der Name des Projekts.

Um weitere (Blas-)Instrumente erweitert, saß die hervorragende amerikanisch-niederländische Formation bei ihrem ersten Auftritt in Deutschland zum Teil, während ihre musikalisch funkensprühende, technisch blitzsaubere Sängerin am Bühnenrand tanzend die Arme hob und rief: "Der Herr ist da!"

Michelle David & The Gospel Sessions gaben in Schöppingen 2018 ihr erstes Konzert in Deutschland. (Peter Bernsmann)

Aufnahme vom 20.5.2018 beim Bluesfestival Schöppingen

Michelle David & The Gospel Sessions in Schöppingen 2018, komplette Show (69:28)