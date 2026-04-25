Folgen des Iran-Kriegs

SPD-Fraktionschef Matthias Miersch (picture alliance / dts-Agentur / -)

Dazu könne auch zählen, eine Haushaltsnotlage auszurufen und womöglich neue Schulden aufzunehmen. Miersch betonte, der Staat habe die Aufgabe, einen Zusammenbruch der Wirtschaft zu verhindern sowie den Zusammenhalt der Gesellschaft zu organisieren. Im Zweifel könnten weitere Entlastungen nötig werden.

Mit einem sogenannten Überschreitensbeschluss kann der Bundestag eine Ausnahmeregelung der Schuldenbremse nutzen. Diese ermöglicht es, dass der Bund in "außergewöhnlichen Notsituationen" mehr Kredite aufnimmt als normalerweise erlaubt.

Widerspruch aus der CSU

CSU-Landesgruppenchef Hoffmann sagte der Deutschen Presse-Agentur, es gebe keine Anzeichen für eine Haushaltsnotlage, sondern einen klaren Auftrag zur Haushaltskonsolidierung. Der Ruf nach immer neuen Schulden löse keine Probleme, sondern verschärfe sie.

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Diese Nachricht wurde am 25.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.