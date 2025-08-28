Weniger Willkommenskultur in Deutschland - Migrantinnen-Dachverband DaMigra warnt vor den Folgen (picture alliance/Zoonar/DesignIt)

DIW-Studie: Geflüchtete fühlen sich weniger willkommen

Am Mittwoch hatte das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) eine Studie veröffentlicht, nach der das Willkommensgefühl von Geflüchteten in Deutschland in den vergangenen Jahren abgenommen hat. Die Analyse zeigt einen kontinuierlichen Rückgang seit 2017. Damals bejahten noch 84 Prozent die Frage, ob sie sich hierzulande willkommen fühlten. Im Jahr 2020 waren es nur noch 78 Prozent, 2023 sank der Wert auf 65 Prozent.

Die Autoren der Studie sehen einen Zusammenhang zwischen der öffentlichen Debatte über restriktive migrationspolitische Maßnahmen und dem persönlichen Empfinden. Viele Geflüchtete machten sich inzwischen Sorgen über das gesellschaftliche Klima in Deutschland und berichteten über Diskriminierung.

Befragt wurden Menschen, die von 2013 bis 2022 in Deutschland einen Antrag auf Asyl oder vorübergehenden Schutz gestellt haben, unabhängig davon, ob dieser erfolgreich war.

