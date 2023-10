Nach einem israelischen Luftangriff in Rafah im Gazastreifen steigt Rauch auf. (dpa / picture alliance / Abed Rahim Khatib)

Nach einer neuen Bilanz des israelischen Militärs befinden sich 199 Menschen in der Gewalt der Islamisten im Gazastreifen. Gestern war die Zahl der Geiseln noch mit 155 angegeben worden. Im Rahmen ihres Gegenangriffs bombardierte Israels Luftwaffe in der Nacht weitere Ziele der Hamas. Umgekehrt ging der Raketenbeschuss von Gaza aus weiter. Inzwischen flohen mehr als 600.000 Palästinenser in den Süden des Küstenstreifens. Die Versorgungslage bleibt schwierig. Israel stoppte die Lieferungen von Lebensmitteln und Treibstoff. Zumindest Wasser soll es wieder geben.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.