Iran-Krieg

Der nächste Schritt seien Irans Nuklearanlagen. Thiele hält für deren Zerstörung Einsätze von US-amerikanischen oder israelischen Bodentruppen für wahrscheinlich. Kurdische Einheiten würden hierbei keine Rolle spielen. Ein Problem blieben asymmetrische Herausforderungen: Als Beispiel nannte der frühere NATO-Offizier den Beschuss von Zypern, oder auch den hybriden Krieg.
Lob für Verteidigungsfähigkeit der Golfstaaten
Zugleich würdigte Thiele die Verteidigungsbereitschaft der Golfstaaten gegen iranische Angriffe. Dass es dort so wenig Schäden gebe und das öffentliche Leben weitergehe, sei vorab unvorstellbar gewesen, sagte Thiele im Deutschlandfunk. Die Golfstaaten hätten offensichtlich enorm in Übung, Praxis und Ausrüstung ihrer Militärs investiert. Sie seien über die Vorbereitungen des Angriffs durch die USA und Israel nicht informiert gewesen, betonte Thiele.
Diese Nachricht wurde am 07.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.