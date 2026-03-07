Iran-Krieg

Militäranalyst Thiele: USA und Israel erzielen Fortschritte bei Angriffen im Iran - Bodeneinsatz möglich

Die USA und Israel kommen bei ihren Angriffen gegen den Iran nach Einschätzung des Militärexperten Ralph Thiele gut voran. Das wichtigste Ziel seien die Abschussrampen für ballistische Raketen gewesen, sagte der Vorsitzende der in Berlin ansässigen Politisch-Militärischen-Gesellschaft im Deutschlandfunk. Die meisten davon seien zerstört.