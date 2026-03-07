Iran-Krieg
Militäranalyst Thiele: USA und Israel erzielen Fortschritte bei Angriffen im Iran - Bodeneinsatz möglich

Die USA und Israel kommen bei ihren Angriffen gegen den Iran nach Einschätzung des Militärexperten Ralph Thiele gut voran. Das wichtigste Ziel seien die Abschussrampen für ballistische Raketen gewesen, sagte der Vorsitzende der in Berlin ansässigen Politisch-Militärischen-Gesellschaft im Deutschlandfunk. Die meisten davon seien zerstört.

    Ein abgefeuertes Raketengeschoss fliegt am Himmel und zieht eine Rauchwolke hinter sich her.
    Vor allem iranische Raketenabschussrampen sind das erklärte Ziel der Angriffe. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / U.S Navy / U.S. Navy)
    Der nächste Schritt seien Irans Nuklearanlagen. Thiele hält für deren Zerstörung Einsätze von US-amerikanischen oder israelischen Bodentruppen für wahrscheinlich. Kurdische Einheiten würden hierbei keine Rolle spielen. Ein Problem blieben asymmetrische Herausforderungen: Als Beispiel nannte der frühere NATO-Offizier den Beschuss von Zypern, oder auch den hybriden Krieg.

    Lob für Verteidigungsfähigkeit der Golfstaaten

    Zugleich würdigte Thiele die Verteidigungsbereitschaft der Golfstaaten gegen iranische Angriffe. Dass es dort so wenig Schäden gebe und das öffentliche Leben weitergehe, sei vorab unvorstellbar gewesen, sagte Thiele im Deutschlandfunk. Die Golfstaaten hätten offensichtlich enorm in Übung, Praxis und Ausrüstung ihrer Militärs investiert. Sie seien über die Vorbereitungen des Angriffs durch die USA und Israel nicht informiert gewesen, betonte Thiele.
    Diese Nachricht wurde am 07.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.