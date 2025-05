Traditionell wird in Moskau mit einer großen Militärparade auf dem Roten Platz an den Sieg über Nazi-Deutschland erinnert. Hier ein Bild aus dem vergangenen Jahr. (picture alliance / dpa / TASS / Vladimir Smirnov)

Die Parade begann am Vormittag in Moskau. Geplant war, dass etwa zehntausend Soldaten über den Roten Platz ziehen. Auch nordkoreanische Soldaten nehmen teil. Der Kreml hatte erst vor kurzem offiziell eingeräumt, dass Nordkoreaner in der Region Kursk an den Kämpfen gegen die Ukraine beteiligt sind. Berichte darüber gab es aber schon seit Monaten.

Wichtigster Gast ist Xi Jinping

Auf dem Roten Platz wird zudem schwere Militärtechnik wie Panzer, Raketensysteme und Kampfjets gezeigt. Präsident Putin wird die Parade abnehmen und eine Rede halten. Es wird erwartet, dass er den Angriffskrieg in die Ukraine erneut rechtfertigen wird.

"Putins wichtigstes Narrativ"

Unsere Osteuropa-Expertin Dornblüth sagte im Deutschlandfunk , das wichtigste Narrativ und die wichtigste Behauptung Putins sei es, den Bogen von 1945 bis heute zu spannen. Demnach würden die russischen Soldaten in der Ukraine heute das Werk der sowjetischen Soldaten von damals fortsetzen und Nazis bekämpfen.

Scherbakowa: "Putins Regime missbraucht Erinnerung an Kriegsende"

Die Mitbegründerin der in Russland verbotenen Menschenrechtsorganisation Memorial, Scherbakowa, hatte gestern im Deutschlandfunk erklärt , Putins Regime missbrauche die Erinnerung an das Ende des Zweiten Weltkriegs, um den Angriff auf die Ukraine zu rechtfertigen. Der damalige Sieg der Sowjetarmee und der Alliierten gegen Hitlers Soldaten werde als 'Kernpunkt' von Putins Propaganda instrumentalisiert. Die heutige Führung im Kreml habe aber mit der damaligen Befreiung vom Faschismus "gar nichts zu tun".

Steinmeier würdigt Rolle der Roten Armee - und warnt vor "Geschichtslügen" des Kremls

Gestern hatte Deutschland des Endes des Zweiten Weltkriegs in Europa gedacht. Bei der Gedenkstunde im Bundestag sprach Bundespräsident Steinmeier den Alliierten den tiefen Dank Deutschlands für die Befreiung vom NS-Regime aus. Er gelte Amerikanern, Briten und Franzosen, und man vergesse auch den Beitrag der Roten Armee nicht. Gerade deshalb trete man aber den heutigen Geschichtslügen des Kremls entschieden entgegen. Steinmeier betonte, Freiheit sei nicht für alle Zeiten garantiert. Das zeigten der Angriffskrieg Russlands und auch die Neuorientierung der USA.

EU-Außenminister reisen in die Ukraine

Wichtigster Gast bei der Militärparade in Moskau in diesem Jahr ist Chinas Staatschef Xi Jinping. Westliche Vertreter nehmen nicht an den Feierlichkeiten teil. Als einziger Regierungschef eines EU- und NATO-Landes wird der slowakische Ministerpräsident Fico in Moskau erwartet.

Die EU-Außenminister kommen stattdessen im westukrainischen Lwiw zu einer Gedenkfeier zusammen. Der ukrainische Außenminister Sybiha hatte seine europäischen Kollegen zu der Gedenkveranstaltung eingeladen.

