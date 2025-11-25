Das EU-Parlament hat ein Programm zur Stärkung der europäischen Verteidigung beschlossen. (Archivbild) (picture alliance / Sipa USA / SOPA Images)

Vorgesehen ist zunächst ein Budget in Höhe von insgesamt 1,5 Milliarden Euro für das Programm EDIP. Damit sollen unter anderem Produktion und Lieferketten von Rüstungsgütern ausgebaut werden. Ein Teil ist den Angaben zufolge auch für die Zusammenarbeit mit der Ukraine bestimmt. Der Rat der EU hatte das Programm bereits Mitte Oktober gebilligt. Die Europäische Kommission hatte den Vorschlag für das Programm bereits im März 2024 vorgestellt.

In der Folge gab es darüber auch Kontroversen. Einige Mitgliedstaaten wollten mit den Geldern vorrangig Material außerhalb der EU kaufen, insbesondere in den USA. Der Anteil dieser Importe darf künftig maximal 35 Prozent betragen.

