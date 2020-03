Die Bundesregierung will Unternehmen, Arbeitnehmern und Selbstständigen mit einem milliardenschweren Hilfspaket in der Coronakrise helfen. Das Kabinett hat die Maßnahmen verabschiedet. Am Mittwoch soll im Schnellverfahren der Bundestag zustimmen. Das Wichtigste sei der Gesundheitsschutz der Bevölkerung, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) im Dlf.

Alle Beiträge zum Thema Coronavirus (imago / Science Photo Library)

Angesichts der Tatsache, dass viele sich Sorgen machten um ihre Gesundheit ergreife die Bundesregierung Maßnahmen, um den Menschen möglichst die Sorge um den Arbeitsplatz und auch um die soziale Sicherheit zu nehmen. "Und dass das im parlamentarischen System parteiübergreifend zwischen Opposition und Regierungsparteien geteilt wird, das spricht für unsere Parlamentarische Demokratie. Wir sind auch in der Demokratie in der Lage schnell zu handeln, wenn es darauf ankommt", sagte Heil.

"Viele warten auf Unterstützung"

In der Regierung und im Parlament hätten Fachleute nächtelang diese Maßnahmen diskutiert, wichtig sei dabei, dass man sich nicht vorwerfen lassen dürfe, man handele nicht schnell. "Viele warten auf Unterstützung", sagte er. Die Bürgerinnen und Bürger hätten einen Anspruch darauf, dass Lösungen gefunden werden. "Wir haben jetzt Akutmaßnahmen ergriffen, um die Wirtschaft zu stabilisieren, um Arbeitsplätze zu sichern und um soziale Sicherheit zu gewährleisten", so der Bundesarbeitsminister. Und das sei auch gut so.

Abonnieren Sie unseren Coronavirus-Newsletter! (Deutschlandradio)

"Wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz und wir haben die Möglichkeiten in Deutschland in Krisenzeiten auch richtig zu reagieren", so der Bundesarbeitsminister. Die Rücklagen bei der Bundesagentur für Arbeit zum Beispiel – 26 Milliarden Euro - könnten jetzt genutzt werden, um in der Krise Brücken zu bauen, um Arbeit zu sichern, statt Arbeitslosigkeit. Außerdem werde der Zugang zu ergänzender Grundsicherung vereinfacht.

"Ich kann nicht versprechen, dass jeder Arbeitsplatz gesichert ist, aber wir haben ganz viele Möglichkeiten in diesem Land, Existenzen und Beschäftigung zu sichern", so Heil. Deutschland habe in guten Zeiten auch gut gewirtschaftet. "Das was wir jetzt ergreifen, sind die notwendigen Maßnahmen, um wirtschaftlichen Schaden abzuwenden von der Volkswirtschaft, um Unternehmen zu halten, um Arbeitsplätze zu sichern, um soziale Sicherheit zu gewährleisten", sagte Heil. Sobald man die Pandemie im Griff habe, werde es auch konjunkturelle Maßnahmen geben, um die Wirtschaft anzukurbeln. "Wir sind auf solche Situationen gut vorbereitet", sagte er. Deutschland sei ein starker Sozialstaat und habe die Kraft, diese schwierige Zeit auch zu überstehen. "Im Vordergrund steht, dass wir Gesundheit schützen."