Nach Überflutungen in Spanien steigt die Zahl der Todesopfer. (ALberto Saiz/AP/dpa)

Heftiger Regen hatte Flüsse über die Ufer treten lassen und Sturzfluten ausgelöst. In in einigen Gegenden fiel nach spanischen Medienberichten an einem einzigen Tag mehr als die sonst in einem Monat übliche Niederschlagsmenge. Die Wassermassen überschwemmten Ortschaften und rissen Autos mit. Der Zugverkehr wurde ausgesetzt. Auch der Flug- und der Bahnverkehr wurde beeinträchtigt. An zahlreichen Schulen und Universitäten fiel der Unterricht aus.

Die spanische Regierung in Madrid setzte einen Krisenstab ein, der erstmals am späten Dienstagabend zusammentraf, um sich mit der Reaktion auf das Unwetter zu beschäftigen. Madrid entsandte eine auf Rettungseinsätze spezialisierte Militäreinheit nach Valencia, um die örtlichen Dienste zu unterstützen. Regierungschef Sánchez appellierte an die Bevölkerung, unnötige Reisen zu vermeiden.

Anwohner sollen in höhergelegene Gebiete

Besonders schlimm ist die Lage in den Mittelmeer-Anrainer-Regionen Andalusien, Murcia und Valencia. Der Regionalregierungschef Valencias, Mazón, hatte Einwohner dazu aufgerufen, sich in höhergelegene Gebiete zu begeben.

In einigen Gebieten waren Anwohner in ihren Häusern eingeschlossen und setzten in sozialen Medien Notrufe ab, wie die Zeitung "El País" berichtete. Das Regengebiet, über das schon seit Tagen viel berichtet worden war, soll heute gen Nordosten weiterziehen.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.