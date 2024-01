Bauernproteste

Brandenburgs Ministerpräsident Woidke rät der Bundesregierung, die geplanten Sparmaßnahmen zurückzunehmen. (Soeren Stache / dpa / Soeren Stache)

Auch Niedersachsens Ministerpräsident Weil - ebenfalls SPD - forderte, die Kürzungen zurückzunehmen. Die Bundesregierung solle reinen Tisch machen und den Konflikt beenden.

"Zukunftsfähigkeit gefährdet"

Der nordrhein-westfälische Regierungschef Wüst von der CDU bezeichnete den Abbau der Subventionen für Agrar-Diesel als eine enorme Belastung für die Branche. Deshalb könne er nachvollziehen, dass protestiert werde. Sachsens Regierungschef Kretschmer, ebenfalls CDU, warf der Ampel-Koalition im Deutschlandfunk vor, sie mache, was sie wolle . Es sei kein Gespür dafür vorhanden, wie der Unmut nicht nur bei den Bauern wachse, sondern in weiten Teilen der Bevölkerung. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt erklärte, die Ampel gefährde die Überlebensfähigkeit der Landwirtschaft.

Ähnlich argumentiert der Deutsche Bauernverband, der zu einer Aktionswoche gegen die Streichung der Subventionen aufgerufen hat. Verbandspräsident Rukwied sagte im RBB-Hörfunk , die Kürzungen nähmen der Landwirtschaft ihre Zukunftsfähigkeit. Die Bundesregierung hatte zuletzt ihre Sparpläne teilweise abgeschwächt.

Vielerorts Staus durch Traktoren

Die Proteste von Landwirten gegen Subventionskürzungen führten bundesweit zu Verkehrsbehinderungen. An vielen Orten gab es Traktorkolonnen sowie zeitweilige Blockaden von Autobahnauffahrten.

Am Brandenburger Tor in Berlin nahmen rund 550 Demonstrierende mit ihren Fahrzeugen am Protest teil. In Erfurt zählte die Polizei etwa 1.600 Traktoren. Teilweise dauern die Aktionen, die auch von Speditions- und Handwerksunternehmen unterstützt werden, noch an.

Vereinnahmung durch Rechtsextreme befürchtet

Bundes- und Landesbehörden befürchten eine Radikalisierung und eine Unterwanderung der Proteste. Rechte Parteien und Gruppierungen würden zur Beteiligung aufrufen. Der Extremismusforscher Matthias Quent sagte im Deutschlandfunk , ein breites Bündnis aus nationalistischen, rechtsextremitischen und verschwörungsideologischen Akteuren versuche, den Protesten des Bauernverbandes seinen Stempel aufzudrücken, diese zu radikalisieren und in seine politische Richtung zu drängen.

In Dresden etwa rief die rechtsextreme Kleinstpartei "Freie Sachsen" zu einem "Tag des Widerstands" auf. Wie die dortige Polizeidirektion mitteilte, folgten dem mehrere Tausend Menschen und zogen durch die Dresdner Altstadt. Dem MDR zufolge waren dabei etliche Fahnen des einstigen Königreiches Sachsen zu sehen, die häufig von Anhängern der Partei mitgeführt werden. Der Evangelische Presse-Dienst berichtet von Forderungen wie "Ampel auslöschen" oder "Nieder mit der Regierung", die nichts mit den Kürzungen der Agrarsubventionen zu tun hätten.

Aufrufe zur Mäßigung

Bundeswirtschaftsminister Habeck rief in einem Video seines Ministeriums zur Mäßigung auf. Wenn an Traktoren Galgen hingen, wenn Traktorkolonnen zu privaten Häusern führen, dann sei eine Grenze überschritten. Die liberale Demokratie sei ein Schatz, der verteidigt werden müsse.

Bundesinnenministerin Faeser (SPD) sagte der "Rheinischen Post", Blockaden lösten keine Probleme. Auf keinen Fall dürften Rettungswege versperrt werden. Bundesfinanzminister Lindner (FDP) bezeichnete die Proteste als unverhältnismäßig. Der CDU-Vorsitzende Merz rief die Landwirte dazu auf, friedlich zu bleiben und sich nicht instrumentalisieren zu lassen.

