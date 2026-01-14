Japan vor Neuwahlen

In Japan will Ministerpräsidentin Takaichi das Parlament auflösen. (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Kaname Yoneyama)

Der Generalsekretär ihrer Liberaldemokratischen Partei, Suzuki, erklärte in Tokio, das Parlament solle in der kommenden Woche aufgelöst werden. Die vorgezogene Wahl wird für Februar erwartet. Takaichi war erst Ende Oktober zur ersten Regierungschefin Japans gewählt worden. Die LDP bildet im Parlament eine Allianz mit der konservativ-neoliberalen Partei Ishin. Die Koalition verfügt aber nur über eine knappe Mehrheit. - An den Finanzmärkten lösten die Berichte über Neuwahlen Unruhe ​aus.

