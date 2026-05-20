Bundeskabinett

Laut Medienberichten sollen öffentliche Zufluchtsräume wie Bunker, Tunnel und Tiefgaragen in einem Kataster erfasst und anschließend in die Warn-App des Bundes, NINA, integriert werden. Zudem ist der Aufbau einer neuen Stabsstelle geplant, um im Verteidigungsfall die Zusammenarbeit mit der Bundeswehr zu koordinieren.
Die Ministerrunde brachte außerdem Änderungen beim Führerschein auf den Weg. Ziel ist es, die Kosten durch eine Kombination aus Digitalisierung, Bürokratierückbau und mehr Transparenz zu senken. Der Erwerb eines Pkw-Führerscheins kostet aktuell im Durchschnitt 3.400 Euro.
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Was genau bedeutet Bevölkerungsschutz, Zivilschutz, Katastrophenschutz – und was sind die Unterschiede?
Diese Nachricht wurde am 20.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.