Bundeskabinett

Ministerrunde beschließt Ausbau von Zivilschutz und Änderungen beim Führerschein

Die Bundesregierung hat ihr Ausbauprogramm für den Zivilschutz auf den Weg gebracht. Das Kabinett beschloss die von Innenminister Dobrindt vorgelegten Eckpunkte für den sogenannten "Pakt für den Bevölkerungsschutz". Bis 2029 sollen zehn Milliarden Euro investiert werden, etwa in Ausrüstung und Personal des Technischen Hilfswerks.