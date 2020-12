Missbrauch in der Katholischen Kirche "Nicht nachvollziehbarer Umgang damit"

In keinem einzigen Fall habe es bisher angesichts des sexuellen Missbrauchs und des Umgangs damit in der Katholischen Kirche einen Rücktritt gegeben, kritisierte der katholische Pfarrer Ansgar Steinke im Dlf. Da stimme etwas nicht - das belaste die Mehrheit in den Gemeinden sehr.

Ansgar Steinke im Gespräch mit Christoph Heinemann

