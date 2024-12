Mondhalle LUNA

Die rätselhafte Show der ESA

In der neuen LUNA-Halle am Europäischen Astronauten-Zentrum in Köln sollen sich ESA-Teams auf Mondmissionen vorbereiten. Bisher sprießen in der Staublandschaft vor allem lunare Träume – ein Mondaufenthalt lässt sich auf der Erde nicht gut simulieren.