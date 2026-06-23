Bundeswehr

Monopolkommission warnt Bundesregierung vor einer Abhängigkeit von wenigen Rüstungsunternehmen. (picture alliance / dpa / Sina Schuldt)

Derzeit fließe die überwiegende Mehrheit der Ausgaben in konventionelle Systeme der großen deutschen Rüstungsfirmen, sagte der Chef der Kommission, Duso, der "Süddeutschen Zeitung". Dies schade Innovation und Wettbewerbsfähigkeit. Duso kritisierte dabei auch die zunehmende Dominanz weniger Konzerne wie zum Beispiel Rheinmetall. Als Konsequenz spricht sich die Monopolkommission dafür aus, dass Bundeskartellamt und EU-Kommission Firmenübernahmen innerhalb der Rüstungsindustrie strenger prüfen sollten. Zudem sollte Deutschland nicht hauptsächlich bei der heimischen Industrie einkaufen.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.