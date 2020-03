Mit sichtlichem Stolz legte Johann Sebastian Bach 1735 sein "Verzeichnis der musicalisch-Bachischen Familie" an, ein Stammbaum, der bis ins 16. Jahrhundert zurückreicht. In enger Beziehung dazu steht das "Altbachische Archiv", eine Sammlung von Kompositionen der Vorfahren, unter denen Johann Christoph und Johann Michael Bach herausragende Positionen einnehmen. Diese Cousins von Johann Sebastian Bachs Vater waren seit den 1660er Jahren u. a. als Organisten in Eisenach und Arnstadt tätig – Orte, die auch in der Biographie des nachmaligen Leipziger Thomaskantors eine wichtige Rolle spielen.

Beim Festival Alte Musik Knechtsteden 2019 stellte Edzard Burchards die Vokalmusik der beiden Brüder neben zwei Motetten Johann Sebastians. Die Rheinische Kantorei und ihr Soloquintett musizierten in bewährter Weise gemeinsam mit dem Instrumentalensemble "Das Kleine Konzert", für dessen Konzertmeisterin Anne Röhrig manches Stück der älteren Bache bemerkenswerte Violinsoli bereithielt.

Jesu, meine Freude

Geistliche Konzerte und Motetten von Johann Michael Bach, Johann Christoph Bach und Johann Sebastian Bach

Veronika Winter, Sopran

Bethany Seymour, Sopran

Anne Bierwirth, Alt

Nils Giebelhausen, Tenor

Felix Schwandtke, Bass

Rheinische Kantorei

Das Kleine Konzert

Konzertmeisterin: Anne Röhrig, Violine

Leitung: Edzard Burchards

Aufnahme vom 21.9.2019 aus der Klosterbasilika Knechtsteden