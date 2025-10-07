Nordrhein-Westfalen

Die Bürgermeisterin von Herdecke, Stalzer, wurde durch Messerstiche verletzt. (Bernd Thissen / dpa / Bernd Thissen)

In Hagen wurde eine Mordkommission eingerichtet. Die Attacke geschah in der Nähe des Hauses der 57-Jährigen. Sie soll sich anschließend noch in ihre Wohnung geschleppt haben. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa hatten die zwei Adoptivkinder der Politikerin den Notruf abgesetzt. Sie wurden zur Vernehmung und Sicherung von Spuren mitgenommen. Die Polizei erklärte, sie ermittle in alle Richtungen und schließe auch eine Beziehungstat nicht aus. Stalzer war vor knapp eineinhalb Wochen bei einer Stichwahl zur Bürgermeisterin gewählt worden.

Bundeskanzler Merz sprach von einer "abscheulichen Tat". Man hoffe auf die vollständige Genesung Stalzers, schrieb er auf X. Auch SPD-Generalsekretär Klüssendorf äußerte sich bestürzt und erklärte, man bange mit der Genossin und sei in Gedanken bei ihren Angehörigen.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.