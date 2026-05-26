Ukraine-Krieg
Mützenich (SPD): Russland kann auf dem Schlachtfeld nicht so einfach besiegt werden - erneute Forderung nach europäischer Initiative

Der SPD-Außenpolitiker Mützenich sieht nach den russischen Luftangriffen in den vergangenen Tagen keine Möglichkeit für eine militärische Lösung des Ukraine-Kriegs. Man müsse eine Alternative finden, da Russland nicht so einfach auf dem Schlachtfeld besiegt werden könne, sagte Mützenich im Deutschlandfunk.

    Rolf Mützenich spricht auf einer Pressekonferenz.
    Der SPD-Außenpolitiker und frühere Fraktionschef Rolf Mützenich (Archivbild) (picture alliance / dpa / Sarah Knorr)
    Öffentlich sei keine Verhandlungsbereitschaft des russischen Staatschefs Putin wahrnehmbar. Dennoch bekräftige Mützenich seine Forderung, eine europäische Initiative zur Beendigung des Krieges aufzustellen. Das habe Europa in den vergangenen Jahren versäumt. Man müsse sich außenpolitisch unabhängiger von den USA machen, betonte Mützenich.

    Schwere Luftangriffe an Pfingsten

    Am Pfingstwochenende hatte es schwere russische Luftangriffe auf Kiew gegeben. Die Regierung in Moskau kündigte weitere Angriffe an und rief ausländische diplomatische Einrichtungen sowie internationale Organisationen auf, die ukrainische Hauptstadt zu verlassen. Die Ukraine griff wiederum Ziele in Russland an.
    Diese Nachricht wurde am 26.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.