Öffentlich sei keine Verhandlungsbereitschaft des russischen Staatschefs Putin wahrnehmbar. Dennoch bekräftige Mützenich seine Forderung, eine europäische Initiative zur Beendigung des Krieges aufzustellen. Das habe Europa in den vergangenen Jahren versäumt. Man müsse sich außenpolitisch unabhängiger von den USA machen, betonte Mützenich.
Schwere Luftangriffe an Pfingsten
Am Pfingstwochenende hatte es schwere russische Luftangriffe auf Kiew gegeben. Die Regierung in Moskau kündigte weitere Angriffe an und rief ausländische diplomatische Einrichtungen sowie internationale Organisationen auf, die ukrainische Hauptstadt zu verlassen. Die Ukraine griff wiederum Ziele in Russland an.
Diese Nachricht wurde am 26.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.