Ukraine-Krieg

Mützenich (SPD): Russland kann auf dem Schlachtfeld nicht so einfach besiegt werden - erneute Forderung nach europäischer Initiative

Der SPD-Außenpolitiker Mützenich sieht nach den russischen Luftangriffen in den vergangenen Tagen keine Möglichkeit für eine militärische Lösung des Ukraine-Kriegs. Man müsse eine Alternative finden, da Russland nicht so einfach auf dem Schlachtfeld besiegt werden könne, sagte Mützenich im Deutschlandfunk.