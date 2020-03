"Ich würde zur Zeit gar nicht über Exitstrategien sprechen", sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich im Dlf. Dass man sich diesen Fragen nach Ostern stellen müsse, wisse aber auch jeder. Man müsse erstmal sehen, ob das wirkt, was beschlossen wurde, ob Kontaktbeschränkung wirken. Dann werde man mit Experten darüber beraten, was verantwortbar sei, um zu Lockerung zu kommen.

Skeptisch zeigt sich der SPD-Politiker mit Blick auf Forderungen, nach einer Lockerung der Sperren ein umfangreiches Daten-Tracking zu ermöglichen: "Ich will mich überhaupt nicht verweigern, die Erfahrungen, die in asiatischen Ländern gemacht worden sind, zu bedenken." Aber man dürfe nicht das, "was wir in einer freien Gesellschaft entwickelt haben, mir nichts dir nichts beiseitelegen." Mützenich plädierte für Freiwilligkeit bei der Weitergabe von Bewegungsprofilen Corona-Infizierter. Aufgrund der Verunsicherung dürften seiner Ansicht nach viele Menschen bereit sein, solchen Maßnahmen zuzustimmen.

Keine Hilfen über Coronabonds

Hilfen für Italien oder Spanien durch sogenannte Coronabonds lehnte Mützenich ab. Es gebe Alternativen innerhalb des nach der Finanzkrise geschaffenen ESM, um da zu einer Vergemeinschaftung der Belastungen für diese Länder zu kommen.

Dass es künftigt vielleicht wieder weniger Markt und mehr Staat geben werde, könne eine Erfahrung aus dieser besonderen Situation sein, sagte Mützenich. Ein Großteil der Bevölkerung scheine den Umfragen zufolge den staatlichen Entscheidungen zu folgen und sie für legitim zu erachten. Daraus müsse man Konsequenzen ziehen. "Wir werden nicht die komplette Globalisierung zurückdrehen können", aber man habe etwa bei Arzneimitteln oder den Lieferketten gesehen habe, dass das letztlich nicht im Sinne einer Gesellschaft sei. Es könne deshalb eine der Lehren für die Zukunft sein, dass es zu Veränderungen kommen werde, was die Lieferketten oder die Vorratsbewirtschaftung angehe.