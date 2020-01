Geboren wurde Jacky Dreksler 1946 in einem Pariser Gefängnis als Sohn einer KZ-Überlebenden. Den Leidensweg seiner jüdischen Mutter hat er 2017 in dem Buch "Ich wünsch dir ein glückliches Leben" geschildert. Dreksler wuchs in Frankreich, Deutschland und den USA auf.

Nach einer Chemielaborantenlehre bei Bayer studierte er ab 1968 Pädagogik, Philosophie und Soziologie und wurde Diplom-Pädagoge. Danach arbeitete Dreksler als Lehrer an einem Kölner Gymnasium, bevor er sich als freier Autor, Dozent und Produzent selbstständig machte.

Er war als Autor für Dutzende Fernsehformate tätig und produzierte Hunderte von Fernsehsendungen, oft in Zusammenarbeit mit Hugo Egon Balder. Dreksler leitete auch eine Musikschule und verfasste zahlreiche Lehrbücher für Gitarre, Klavier und Keyboard.