Zu seinen preisgekrönten Arbeiten zählen Filme wie "Heaven on Earth" oder "Homemade Hillbilly Jam", der laut The Times einen schrägen Einblick in ein Amerika gewährt "das die meisten Amerikaner kaum erkennen würden". Sein vielleicht größter Erfolg und jedenfalls einer seiner bekanntesten Filme ist "Forgetting Dad" (2010). Minnich erzählt - spannend wie ein Kriminalfall - die Geschichte seines Vaters, der mit Mitte Vierzig sein Gedächtnis verliert und für seine Familie zu einem völlig fremden Menschen wird.