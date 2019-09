Als promovierter Literaturwissenschaftler hat Heinrich Breloer, Jahrgang 1942, eine große Nähe zur Literatur - inzwischen legendär sind sein Gespür und sein filmischer Stil bei der Umsetzung bedeutender Dichterbiografien. Zuletzt erschien ein großer TV-Zweiteiler über Bertolt Brecht, der Heinrich Breloer wie Thomas Mann ebenfalls ein Leben lang begleitet hat. Aber auch Zeitgeschichtliches thematisiert er in seinen Dokudramen, so etwa den "Deutschen Herbst" von 1977 in "Todesspiel" oder in Politikerbiografien wie in "Wehner - die unerzählte Geschichte". In "Speer und er" erklärt Breloer die Beziehung des Nazi-Rüstungsministers zu Adolf Hitler.

Heinrich Breloer wird in den "Zwischentönen" zu Gast sein und zwar live am Tag der Offenen Tür im Deutschlandfunk, Raderberggürtel 40, Köln.