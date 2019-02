Sie ist die Tochter einer deutschen Mutter und eines Vaters aus Ecuador, und Südamerika wurde ihre berufliche Leidenschaft: Nach dem Studium der Ethnologie hat Jeanette Erazo Heufelder Bücher und Filme über lateinamerikanische Themen verfasst.

Reise-Studie "Welcome to Borderland"

Sie war in Ecuador, Guatemala, Kolumbien und Kuba. Seit mehreren Jahren recherchiert Jeanette Erazo Heufelder in Mexiko; einem Buch über den Drogenkrieg folgte jüngst die soziologische Reise-Studie "Welcome to Borderland" - die Recherche einer auch historisch bedeutsamen Grenze, die derzeit wieder im Blickpunkt der Weltöffentlichkeit steht!