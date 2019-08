Musik zur Entstehung der Welt Wie Haydn die Schönheit der Schöpfung feierte

Der Österreicher Joseph Haydn bereiste in den 1790er-Jahren zweimal England. Der Komponist war sehr an Astronomie interessiert und besuchte während seiner Aufenthalte Friedrich Wilhelm Herschel in dessen Observatorium in Slough bei Windsor.

Von Dirk Lorenzen

