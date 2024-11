Trumps Berater

In einem Gastbeitrag für das " Wall Street Journal " fordern die beiden Unternehmer unter anderem einen umfangreichen Stellenabbau in Bundesbehörden und Deregulierung. Die Bürokratie stelle eine existenzielle Bedrohung für die amerikanische Demokratie dar, schreiben Musk und Ramaswamy zur Begründung. Sie schlagen vor, dass Trump in bisher nicht gekannter Weise Exekutiv-Vollmachten nutzen soll, um seine Pläne durchzusetzen. Zuschüsse zum Beispiel für den öffentlichen Rundfunk und für Familienberatungsorganisationen sollen gekürzt werden.