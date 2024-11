Künftige US-Führung

Trump stellt seine Wunschregierung zusammen

Donald Trump will mithilfe von Elon Musk im Weißen Haus aufräumen. Weniger Bürokratie, mehr Handlungsfähigkeit - so das Motto. Die ersten hohen Posten sind bereits besetzt. An oberster Stelle steht dabei die Loyalität zum künftigen US-Präsident.