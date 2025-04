Laut ukrainischen Angaben kämpfen in der russischen Armee auch chinesische Soldaten mit. (AFP / TANG CHHIN SOTHY)

Es gebe zudem Hinweise, dass weitere Soldaten aus China an der Seite Russlands kämpften. Er habe deshalb eine offizielle Anfrage an die Führung in Peking gestellt, ob sich China dem russischen Krieg gegen sein Land angeschlossen habe. Ein Sprecher des US-Außenministeriums nannte die Berichte beunruhigend.

China präsentiert sich als neutrale Partei in Russlands Krieg gegen die Ukraine. Allerdings hat Peking seit dem Beginn des Krieges im Februar 2022 seine politische, militärische und wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland deutlich verstärkt.

Zuletzt waren von Russland nordkoreanische Soldaten eingesetzt worden, allerdings nur zur Verteidigung auf russischen Territorium.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.