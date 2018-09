Nach Demos in Köthen und Halle Haseloff: Instrumentalisierung nicht zulassen

"Der Staat hat klare Kante gezeigt" - so die Bilanz von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) nach den Demonstrationen in Köthen und Halle, an denen auch Rechtsextreme teilnahmen. Er zeigte Verständnis für die Betroffenheit der Menschen - diese rechtfertige jedoch nicht, sich den "Falschen" anzuschließen, sagte er im Dlf.

Reiner Haseloff im Gespräch mit Silvia Engels

