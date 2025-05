Der Bundesvorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes (DJV), Beuster, sagte dem Tagesspiegel nach der Entscheidung des Verfassungsschutzes, spätestens jetzt müsse klar sein, dass Redaktionen ihre Berichterstattung anzupassen hätten . Zwar müsse über die AfD berichtet werden, dabei sei aber deutlich zu machen, dass es sich nicht um eine normale demokratische Partei handele. Beuster sprach sich jedoch gegen ein generelles AfD-Verbot in Talkshows aus. Vielmehr brauche es gut ausgebildete Journalisten und neue Formate, um der AfD-Propaganda keinen Raum zu geben.

Aus Sicht des Politikwissenschaftlers Gideon Botsch ist genau das aber nicht so einfach. Die AfD setze auf Überwältigungsstrategien , erklärte er dem BR. Stakkatohaft würden den fragenden Journalisten Behauptungen und angebliche Fakten "entgegengeschleudert". Insbesondere in Live-Interviews sei es nahezu unmöglich, darauf angemessen zu reagieren. Ein Gesprächspartner, der einen überwältigen wolle, werde einem immer entgleiten, indem er auf andere Themen ausweiche und den Fragesteller mit Dingen konfrontiere, die man in dem Moment unmöglich wissen könne.