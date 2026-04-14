US-Präsident Trump und ein Screenshot des mit KI-generierten Bildes. (AFP / MANDEL NGAN)

Das Bild tauchte auf Trumps Online-Plattform Truth Social auf. Der US-Präsident erklärte, er habe das Bild selbst veröffentlicht. Allerdings bestritt Trump, dass die Darstellung an Jesus Christus erinnern sollte. "Es sollte mich als Arzt darstellen, der Menschen gesund macht", behauptete Trump. Denn er mache "Menschen sehr viel gesünder". Das Bild habe ihn an das Rote Kreuz erinnert.

"Schwere Gotteslästerung"

Kritik am KI-Bild des Präsidenten kam auch aus Trumps eigenem politischen Lager. Der frühere Co-Vorsitzende des Jugendbeirats der Republikanischen Partei (RNC), Hollyhand, schrieb auf X: "Das ist schwere Gotteslästerung. Der Glaube ist keine Requisite. Man muss sich nicht als Retter inszenieren, wenn die eigene Erfolgsbilanz für sich sprechen sollte."

"Trump ist ganz offensichtlich kein Arzt"

Die Trump-nahe Podcasterin und Kommentatorin Basham erklärte, ebenfalls auf X: "Ich weiß nicht, ob der Präsident dachte, er sei witzig, oder ob er unter dem Einfluss irgendeiner Droge steht, oder welche mögliche Erklärung er für diese ungeheuerliche Blasphemie haben könnte". Zahlreiche weitere Nutzer riefen den Präsidenten auf, das Bild zu löschen. "Dieses Bild mag Heilung symbolisieren, doch Trump ist ganz offensichtlich kein Arzt", schrieb The Washington Post

Immer wieder KI-Bilder verbreitet

Das Weiße Haus hatte bereits in der Vergangenheit zahlreiche KI-generierte Bilder Trumps verbreitet. Darunter war eines, das ihn als Papst zeigt. Die neue Veröffentlichung erfolgte, nachdem Trump Papst Leo XIV. wegen seiner Friedensappelle im Iran-Krieg scharf kritisiert hatte. Eine Entschuldigung beim Papst, der selbst aus den USA stammt, lehnte der Präsident ab.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.