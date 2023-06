Wagner-Aufstand in Russland

Angebote an die Söldner

Die Bilanz nach dem Wagner-Aufstand in Russland: 13 getötete Piloten, zerstörte Hubschrauber. Doch von Verrätern war in Putins TV-Ansprache am Montag nicht mehr die Rede. Stattdessen neue Söldner-Unterkünfte in Belarus – eine neue Front droht.

Adler, Sabine | 27. Juni 2023, 06:15 Uhr