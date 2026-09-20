Stellungnahme

Bundeskanzler Merz äußerte sich nach den Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. (dpa / Michael Kappeler)

Dafür übernehme er die Verantwortung, da er das Land voranbringen wolle. Deutschland müsse wieder ein Land des Aufbruchs werden, das in seine Kraft vertraue, betonte Merz.

An den Wahlergebnissen gebe es nichts schönzureden, vor allem das Abschneiden der CDU in Mecklenburg-Vorpommern sei ein Disaster, erklärte der CDU-Chef. Man befinde sich in einer schwierigen Situation. Die geplanten Reformen seien aber das Mittel gegen das autoritäre Gift, das immer tiefer in die Gesellschaft eindringe.

Merz hatte zuvor in der CDU-Zentrale mit der Parteiführung über die Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin und den weiteren Kurs beraten. Merz steht seit dem schlechten Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt vor zwei Wochen unter Druck.

Diese Nachricht wurde am 20.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.