Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 2026
Hochrechnungen und Prognosen

Wie haben die Parteien bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus abgeschnitten? Welche Mehrheiten zeichnen sich ab? Die aktuellen Hochrechnungen, die Sitzverteilung und mögliche Koalitionen im Überblick.

    Eine Frau wählt in einem Wahllokal in Berlin, Deutschland, am 20. September 2026
    Am 20. September 2026 wurde in Berlin das Abgeordnetenhaus gewählt. Erstmals durften auch 16- und 17-Jährige abstimmen. (picture alliance / Volodymyr Sindieiev)
    Die Hochrechnungen werden im Laufe des Wahlabends fortlaufend aktualisiert. Sie beruhen bereits auf ausgezählten Stimmen und werden mit weiteren Daten ergänzt. Das vorläufige amtliche Endergebnis steht erst fest, wenn alle Stimmen ausgezählt sind.

    Wie haben die Parteien bei der Abgeordnetenhauswahl abgeschnitten?

    Wie verteilen sich die Sitze im neuen Abgeordnetenhaus?

    Welche Parteien könnten gemeinsam auf eine Mehrheit im Abgeordnetenhaus kommen?

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