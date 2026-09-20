Die Hochrechnungen werden im Laufe des Wahlabends fortlaufend aktualisiert. Sie beruhen bereits auf ausgezählten Stimmen und werden mit weiteren Daten ergänzt. Das vorläufige amtliche Endergebnis steht erst fest, wenn alle Stimmen ausgezählt sind.
Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 2026
Hochrechnungen und Prognosen
Wie haben die Parteien bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus abgeschnitten? Welche Mehrheiten zeichnen sich ab? Die aktuellen Hochrechnungen, die Sitzverteilung und mögliche Koalitionen im Überblick.