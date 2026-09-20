Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2026
Hochrechnungen und Prognosen

Wie haben die Parteien bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern abgeschnitten? Welche Mehrheiten zeichnen sich ab? Die aktuellen Hochrechnungen, die Sitzverteilung und mögliche Koalitionen im Überblick.

    Wahlhelfer öffnen die Wahlurne von der Briefwahl für die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern vor.
    Rund 1,3 Millionen Wahlberechtigte haben am 20. September 2026 in Mecklenburg-Vorpommern einen neuen Landtag gewählt (picture alliance / dpa / Philip Dulian)
    Die Hochrechnungen werden im Laufe des Wahlabends fortlaufend aktualisiert. Sie beruhen bereits auf ausgezählten Stimmen und werden mit weiteren Daten ergänzt. Das vorläufige amtliche Endergebnis steht erst fest, wenn alle Stimmen ausgezählt sind.

    Wie haben die Parteien bei der Landtagswahl abgeschnitten?

    Wie verteilen sich die Sitze im neuen Landtag?

    Welche Parteien könnten gemeinsam eine Mehrheit im Landtag erreichen?

    Umfragen im Zeitverlauf

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