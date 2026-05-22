Die europäische und die NATO-Flagge. (imago / Panthermedia / Kirill)

Schwedens Außenministerin Malmer Stenergard sagte mit Blick auf geplante Verlegungen von US-Truppen in Europa, es sei "nicht immer leicht zu durchschauen". Estlands Außenminister Tsahkna rief die USA zu einem "koordinierten Vorgehen" auf. Sein norwegischer Kollege Barth Eide bekräftigte, die US-Truppenverlagerung müsse "auf strukturierte Weise" geschehen, damit Europa seine Präsenz aufbauen könne.

US-Präsident Trump hatte gestern angekündigt, 5.000 zusätzliche Soldaten nach Polen zu entsenden. Eine Woche zuvor war in Washington von einem Abzug in ähnlicher Größenordnung die Rede gewesen. US-Außenminister Rubio widersprach in Helsingborg der Auffassung, seine Regierung setze die Stationierung von Truppen als Druckmittel gegenüber NATO-Verbündeten ein. Trump hatte zuvor nach kritischen Worten von Bundeskanzler Merz zum Iran-Krieg den Abzug von 5.000 Soldaten aus Deutschland angeordnet.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.