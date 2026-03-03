Newsblog zum Krieg im Nahen und Mittleren Osten

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu (Archivbild, 26. Februar 2026) (AFP / GIL COHEN-MAGEN)

Dienstag, 3. März

+++ Der türkische Außenminister Hakan Fidan kritisiert die iranischen Angriffe auf Golfstaaten als Reaktion auf das militärische Vorgehen der USA und Israels.

Dies sei eine "unglaublich falsche Strategie", sagt Fidan dem Sender TRT Haber. Teheran verfolge das Prinzip: "Wenn ich untergehe, reiße ich die Region mit."

+++ Erstmals seit Beginn des Iran-Kriegs hat die proiranische Hisbollah-Miliz aus dem Libanon wieder Raketen auf den Großraum der israelischen Großstadt Tel Aviv gefeuert.

Die israelische Armee teilte nach Sirenengeheul in der Küstenmetropole mit, es seien mehrere Geschosse identifiziert worden, die vom Libanon aus nach Israel geflogen seien. Die Luftabwehr habe die meisten davon abgefangen. Ein Geschoss sei auf offenem Gebiet niedergegangen.

+++ Israels Ministerpräsident Netanjahu hat der libanesischen Hisbollah-Miliz mit einer weiteren Verschärfung der Angriffe gedroht.

Die Hisbollah habe einen schweren Fehler begangen, als sie Israel attackiert habe, sagte Netanjahu bei einem Besuch eines Luftwaffenstützpunktes. Die pro-iranische Miliz hatte in der Nacht zum Montag als Reaktion auf die Tötung des iranischen obersten Führers Chamenei Raketen in Richtung Israel abgefeuert. Daraufhin begann das israelische Militär Ziele im Libanon anzugreifen, vor allem im Süden des Landes und in den südlichen Vororten der Hauptstadt Beirut.

+++ Die Europäische Union hilft mehreren Mitgliedstaaten bei der Evakuierung ihrer Staatsbürger aus dem Nahen Osten.

Italien, die Slowakei und Österreich hätten den Katastrophenschutzmechanismus der EU aktiviert, teilte die EU-Kommissarin für Krisenmanagement, Lahbib, mit. Die EU kann so einen Teil der Rückholungsmaßnahmen finanzieren. Die ersten Evakuierungsflüge sind auf dem Weg, etwa eine Linienmaschine von Abu Dhabi nach Madrid mit rund 175 Spaniern an Bord.

+++ US-Präsident Trump hat die Regierungen von Spanien und Großbritannien kritisiert.

Trump sagte im Weißen Haus, Spanien habe gesagt, dass die USA ihre Stützpunkte nicht nutzen dürften. "Niemand könne den USA vorschreiben, was sie zu tun oder zu lassen hätten. Deshalb habe er seinen Finanzminister Scott Bessent angewiesen, "alle Deals" mit Madrid einzustellen. Trump kritisierte auch das Vereingte Königreich. Großbritannien hatte den USA britischen Medien zufolge erst verweigert, Angriffe auf den Iran von britischen Stützpunkten durchzuführen. Am Sonntagabend lenkte der britische Premierminister Starmer ein und erlaubte die Nutzung in begrenztem Umfang.

+++ Bundeskanzler Merz hat die Hoffnung auf ein rasches Ende des Iran-Kriegs geäußert.

Dieser solle "so bald wie möglich" enden, sagte der CDU-Politiker bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus. Der Krieg schade der Wirtschaft, sagte Merz zur Begründung. Er verwies auf die gestiegenen Öl- und Gaspreise.

+++ Der Iran verfügt nach den Worten von US-Präsident Donald Trump nicht mehr über eine Flugabwehr.

Der Oberste Führer sei ausgeschaltet, und es sei heute ein weiterer Schlag gegen die neue Führung gelungen, sagt Trump an der Seite von Bundeskanzler Friedrich Merz im Oval Office. "Wir werden weiter machen."

+++ Nach Angriffen der USA und Israels auf die Atomanlage Natans ist iranischen Medien zufolge kein Austritt von Radioaktivität festgestellt worden.

Der iranische Botschafter bei der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Nadschafi, erklärte, die Anlage sei bei den Militäreinsätzen gegen sein Land getroffen worden.

+++ Die Lufthansa hat Details zum geplanten Evakuierungsflug im Auftrag der Bundesregierung genannt.

Demnach soll ein Jet vom Typ Airbus A340-300 in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Kinder, Kranke und Schwangere nach Hause bringen. Die Maschine hat in der Konfiguration der Lufthansa 279 Passagiersitze. Außenminister Johann Wadephul hatte den Einsatz zuvor in Berlin angekündigt.

+++ Im Libanon sind seit Beginn des Krieges bereits mehrere 10.000 Menschen vertrieben worden.

Wegen der andauernden israelischen Luftangriffe wurden nach Angaben der Vereinten Nationen bisher rund 30.000 Menschen in staatlich ausgewiesenen Notunterkünften registriert. Viele weitere Vertriebene hätten die Nacht in ihren Autos, am Straßenrand und in Staus verbracht, teilte ein Sprecher des UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR bei einer Pressekonferenz in Genf mit.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.