Angriffe auf Region Odessa. (IMAGO / Ukrinform / Nina Liashonok)

Der ukrainische Präsident Selenskyj bezeichnete die Lage in der Region als schwierig. Russland versuche, der Ukraine den Zugang zum Schwarzen Meer zu versperren. Moskau weitete damit seine fast ununterbrochenen Drohnen- und Raketenangriffe in der Region aus, in der wichtige Häfen für den Handel und die Treibstoffversorgung der Ukraine liegen. Behörden vor Ort sprachen von sieben Toten und mindestens 15 Verletzten.

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben russische Ziele im Kaspischen Meer angegriffen. Drohnen hätten ein Kriegsschiff beschädigt, teilte der Generalstab in Kiew ‌mit. Das Schiff habe sich auf Patrouillenfahrt in der Nähe einer Öl- und Gasförderplattform befunden, hieß es. Zudem hätten Drohnen eine Plattform des russischen ​Energiekonzerns Lukoil ​getroffen. Von russischer Seite wurden die Vorfälle nicht bestätigt. Das Kaspische Meer ist gut 1.800 Kilometer von der ukrainischen Küste entfernt.

20.12.2025