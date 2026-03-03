Iran-Krieg

Ein zerstörtes Gebäude am Ferdowsi-Platz in der Innenstadt von Teheran. (AFP / ATTA KENARE)

Ziel der Luftangriffe seien Einrichtungen der iranischen Führung, teilte ein Sprecher mit. Wie die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtet, wurde auch das Gebäude des Expertenrats während einer laufenden Sitzung beschossen. Das südlich von Teheran in der Stadt Ghom tagende Gremium wählt den Nachfolger für den getöteten obersten Führer Chamenei. Die israelische Armee veröffentlichte derweil auf persisch Warnungen an die iranische Bevölkerung. Dabei nannte sie zwei Gebiete im Großraum Teheran, in denen sie in den kommenden Stunden militärische Infrastruktur angreifen werde. Zivilisten wurden dazu aufgerufen, die Gegenden unverzüglich zu verlassen.

Ob die Warnungen Wirkung zeigen, ist allerdings fraglich. Die iranischen Behörden haben unmittelbar nach Beginn der israelisch-amerikanischen Luftangriffe am Samstag das Internet gesperrt.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.