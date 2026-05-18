Frachtschiff in der Straße von Hormus (Archivbild). (kyodo / dpa)

Das teilten der Nationale Sicherheitsrat und die Marine der iranischen Revolutionsgarden mit, ohne Details zu nennen. Dem Vernehmen nach soll die Behörde dafür zuständig sein, Durchfahrtgenehmigungen zu erteilten und Mautgebühren zu erheben. Schiffe, die die Straße von Hormus befahren wollen, müssen detaillierte Angaben etwa über den Eigentümer und die geplante Transitroute machen.

Israel und die USA hatten Ende Februar mit Angriffen auf Ziele im Iran begonnen. Teheran sperrte daraufhin de facto die für den Transport von Rohöl und Flüssiggas wichtige Meerenge. Vor dem Krieg konnten Schiffe die Straße von Hormus kostenfrei passieren.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.