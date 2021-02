Als Erfinder der romantischen Oper ging Carl Maria von Weber in die Geschichte ein. Der vor allem im "Freischütz" wurzelnde Ruhm hat dabei andere Gattungen etwas aus unserem Bewusstsein verdrängt. In seinen Klavierkonzerten zeigt Weber sich jedoch ebenso als Wegbereiter einer neuen Zeit. Er vereint Mozart‘sche Leichtigkeit mit romantischer Mystik, motivische Entwicklungskunst mit schier grenzenloser Farbigkeit im Orchester. Die im Deutschlandfunk Kammermusiksaal entstandene historisch-informierte Einspielung von Ronald Brautigam mit der Kölner Akademie arbeitet die Vielfalt dieser Musik mitreißend heraus. Brautigam am Hammerflügel wirbelt Pirouetten über die Klaviatur, entführt in brodelnde Geisterwelten, pfeift Gassenhauer. Die Kölner Akademie zittert, jubelt, leuchtet dazu, mit naturwarmem Blech und schnarrenden Darmsaiten.

Neue Produktionen aus dem Deutschlandfunk Kammermusiksaal

Carl Maria von Weber

Klavierkonzert Nr. 1 C-Dur, op. 11

Klavierkonzert Nr. 2 Es-Dur, op. 32

Klavierstück in f-Moll, op. 79



Ronald Brautigam, Hammerflügel

Kölner Akademie

Leitung: Michael Alexander Willens

Aufnahme vom November 2018 aus dem Deutschlandfunk Kammermusiksaal