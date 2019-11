Nach langem Hin und Her bei der Auswahl des Teams gilt die Wahl am Mittwoch (26.11.2019) als Formsache. Ab Dezember sitzen die Neuen also am Ruder und sie haben dicke Bretter zu bohren: der Brexit, die Handelskonflikte mit den USA, die Entwicklung einer echten Außen- und Verteidigungspolitik, die Migrationspolitik, der Ausbau der digitalen Struktur oder der Wettlauf um die Marktführerschaft in künstlicher Intelligenz.

Neues Personal – alte Probleme? Was ist von der neue EU-Kommission zu erwarten? Welche Schwerpunkte werden von der Leyen und ihre Kollegen setzen?

Es diskutieren: