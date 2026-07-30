Waldbrände in Südeuropa

Die Waldbrände in Frankreich sind immer noch nicht unter Kontrolle. (Caroline Blumberg / AP / dpa / Caroline Blumberg)

Der Großbrand bei Bordeaux hat eine Fläche erfasst, die etwa viermal so groß wie Paris ist. Rund 220.000 Menschen mussten ihre Häuser oder Urlaubsunterkünfte verlassen.

Auch in Griechenland kämpfen Einsatzkräfte gegen Waldbrände. Nach Angaben der Behörden starben zwei Helfer bei Löscharbeiten auf der Insel Kreta, nachdem sie im dichten Rauch die Orientierung verloren hatten. Ein weiterer Feuerwehrmann sei auf der Halbinsel Peloponnes leblos aufgefunden worden.

Waldbrände gibt es auch in der Türkei, unter anderem rund um die Stadt Antalya. Dort wurden mehrere Wohngebiete evakuiert. In Spaniens Waldbrandgebieten zeichnet sich dagegen eine leichte Entspannung ab. In der Region Madrid konnten inzwischen 24.000 Menschen in ihre Häuser zurückkehren.

Auch in zahlreichen Regionen Deutschlands warnen die Behörden vor einer erhöhten Waldbrandgefahr.

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Diese Nachricht wurde am 30.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.