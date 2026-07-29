Waldbrände in Südeuropa

Die Waldbrände in Frankreich sind immer noch nicht unter Kontrolle. (Caroline Blumberg / AP / dpa / Caroline Blumberg)

Wie die Behörden mitteilten, erschwert eine neue Hitzewelle mit Temperaturen von rund 40 Grad die Bekämpfung der Flammen. Zudem bestehe die Gefahr, dass aufkommender Wind die Feuer erneut anfacht. Der Großbrand bei Bordeaux hat eine Fläche erfasst, die etwa viermal so groß wie Paris ist. Rund 220.000 Menschen mussten ihre Häuser oder Urlaubsunterkünfte verlassen.

Auch in der Türkei und in Griechenland kämpfen Einsatzkräfte weiter gegen zahlreiche Waldbrände. Auf der griechischen Insel Kreta kamen nach Angaben der der Behörden zwei Feuerwehrleute ums Leben. In Spaniens Waldbrandgebieten zeichnet sich dagegen eine leichte Entspannung ab. In der Region Madrid konnten 24.000 Menschen in ihre Häuser zurückkehren. Ein Feuer nördlich von Valencia ist dagegen weiterhin außer Kontrolle. Auch in zahlreichen Regionen Deutschlands warnen die Behörden vor einer erhöhten Waldbrandgefahr.

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Diese Nachricht wurde am 29.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.