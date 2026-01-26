Nach tödlichen Schüssen

Tom Homan (Archivbild) (IMAGO / Middle East Images / IMAGO / Dominic Gwinn)

Präsident Trump teilte mit, er werde seinen Grenzbeauftragten Tom Homan in den Bundesstaat entsenden. Homan sei - Zitat - "hart, aber fair" - und werde direkt an ihn berichten. Laut Trumps Sprecherin soll Homan die ICE-Einsätze in Minnesota künftig überwachen. Er hatte zuletzt gefordert, dass die Einwanderungsbehörde konsequent gegen Ausländer im Land vorgehen solle.

Am Rande von Protesten gegen ICE war in der Stadt Minneapolis gestern zum zweiten Mal ein Mensch von Bundesbeamten erschossen worden. Daraufhin hatten die früheren US-Präsidenten Obama und Clinton dazu aufgerufen, die amerikanischen Werte zu verteidigen. Videos widersprechen der Darstellung der US-Regierung, wonach die Beamten in beiden Fällen in Notwehr gehandelt haben sollen.

