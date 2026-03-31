Neues Gesetz

Tankstellen dürfen nur noch um 12 Uhr mittags einmalig ihre Preise erhöhen. (IMAGO / MiS / IMAGO)

Die Betreiber von Tankstellen dürfen die Preise für Benzin und Diesel dann nur noch einmal am Tag - um zwölf Uhr mittags - erhöhen. Verstöße können mit einer Geldbuße bis zu 100.000 Euro geahndet werden.

EU-Energieminister beraten über Energiepreise

Die EU-Energieminister diskutieren heute über die gestiegenen Energiepreise. Dazu ist eine Videokonferenz angesetzt. In der informellen Runde soll ein über koordiniertes Vorgehen der EU hinsichtlich der Energiesituation beraten werden.

Im Anschluss ist eine Pressekonferenz geplant. Die Energiepreise in der Europäischen Union sind infolge des Iran-Kriegs stark gestiegen.

Beim EU-Gipfeltreffen Mitte März hatten die Staats- und Regierungschefs die Kommission aufgefordert, zielgerichtete Maßnahmen vorzuschlagen. Dabei könnte es etwa um staatliche Hilfen und Änderungen an der CO2-Bepreisung gehen.

Polen: Preisobergrenze für Tankstellen in Kraft getreten

In Polen ist die neue Regelung für Preisobergrenzen an Tankstellen in Kraft getreten. Die Regierung in Warschau legt ab sofort täglich einen Preis pro Liter fest, der nicht überschritten werden darf. Zum Auftakt betrugen die Obergrenze umgerechnet etwa 1,58 Euro für Super und 1,77 Euro für Diesel. Verstöße sollen mit Geldbußen geahndet werden. Außerdem wurde in Polen die Mehrwert- und Energiesteuer gesenkt.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.