Zweite Staffel von Deep Science

Hacking Reality (Podcast-Trailer)

Was ist Wirklichkeit - und was existiert nur in meinem Kopf? In der zweiten Staffel von „Deep Science“ erkundet Sophie Stigler Geheimnisse, Zufälle und Verzerrungen der Wahrnehmung. Fünf Episoden, in der Dlf Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.

Stigler, Sophie | 26. Dezember 2022, 16:30 Uhr