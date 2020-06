Neue Strategie Google umschmeichelt die Zeitungsbranche

Google will in Zukunft in journalistische Inhalte investieren und diese auf seinen Nachrichtenangeboten anzeigen. Dafür sollen zunächst unter anderem fünf Verlage aus Deutschland Geld vom US-Unternehmen bekommen. Der Zeitungsverlegerverband ist trotzdem skeptisch.

Von Christoph Sterz

